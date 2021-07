Handball : la JSE Skikda sacrée championne d’Algérie pour la 3e fois de son histoire

La JSE Skikda a remporté le Championnat national de handball, Division Excellence, après avoir pris le meilleur sur le CRB Mila (25-23), ce vendredi à la Coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger), à l’occasion de la première journée du 3e et dernier tournoi play-offs.

La JSE Skikda est sacrée championne d’Algérie pour la 3e fois de son histoire. Les protégés de Farouk Dehili se sont assurés du titre suprême en battant, loin sans mal, une coriace formation du CRB Mila (25-23). La JSES profite également du forfait des deux autres cadors du championnat, à savoir, le champion sortant, le CR Bordj Bou Arreridj, et le GS Pétroliers qui devait être ses prochains adversaires.

Ainsi, et à deux journées du terme de ce dernier tournoi play-off, la JSES met fin au suspense et succède au CABBA au palmarès des vainqueurs du championnat dans cette édition très spéciale marquée par plus de 15 mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire.

Résultats partiels : MM Batna - ES Aïn Touta 27 - 28 CRB Mila - JSE Skikda 23 - 25 OM Annaba - JS Saoura 18h30 CR Bordj Bou Arréridj - GS Pétroliers 20h00 Samedi : MM Batna - CR Bordj Bou Arréridj 11h30 JSE Skikda - GS Pétroliers 13h00 ES Aïn Touta - OM Annaba 14h30 JS Saoura - CRB Mila 16h30 Dimanche : GS Pétroliers - JS Saoura 12h30 OM Annaba - MM Batna 14h30 CRB Mila - ES Aïn Touta 16h30 CR Bordj Bou Arréridj - JSE Skikda 18h00

Classement : Pts J 1 JSE Skikda 10 05 2 OM Annaba 07 04 3 MM Batna 06 05 4 ES Aïn Touta 06 05 5 JS Saoura 05 04 6 CRB Mila 04 05 7 CRBB Arréridj 01 04 8 GS Pétroliers 01 04

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia