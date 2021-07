Promotion de Tamazight : ouverture officielle de la manifestation « Algérie dans le cœur »

C’est en présence du wali de Boumerdes, Yahia Yahiatene, qu’a été officiellement lancée, ce mardi, la manifestation « l’Algérie dans le cœur », organisée conjointement par le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) et la Radio Algérienne, à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse. Un riche programme, réparti sur trois jours, avec une exposition culturelle et artisanale, une journée d’étude sur la linguistique et une formation au profit d’une trentaine de journalistes d’expression Amazigh.

Lors de son discours d’ouverture, le Directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali a souligné « le rôle précurseur de la radio dans la promotion et la diffusion de la langue Tamazight à travers d’abord, la Chaine 2, une chaine nationale généraliste d’expression Amazigh, mais aussi quelques 26 radios locales, qui emploient les différentes variantes linguistiques de Tamazight.»

Un effort qualifié de « constant » par le Directeur général de la Radio Algérienne qui estime que cette démarche est « en adéquation avec la volonté et les efforts de l’Etat pour préserver les constantes de l’identité nationale.» Mohamed Baghali met également en avant l’action de la Radio Algérienne en faveur de la préservation de Tamazight contre toutes tentatives d’instrumentalisation.

De son côté, le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad lance un appel à s’unir autour des constantes de l’identité nationale et à préserver les symboles de la nation. « En l’honneur des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la libération du pays, nous devons poursuivre ensemble la construction d’une Algérie unique et unifiée, dans toute sa diversité sociale, culturelle et linguistique.»

L’organisation de ces journées dédiées à la promotion de la langue Tamazight constitue, selon le wali de Boumerdes, « une nouvelle étape qui conforte l’action de l’Etat en faveur de la préservation du patrimoine culturel immatériel.»