Six morts et dix-huit blessés dans quatre accidents à travers le territoire national

Six personnes ont péri dans quatre accidents routiers séparés survenus dans la journée de vendredi dont l’un tôt le matin à Saida alors que les trois autres ont eu lieu à Medjabra dans à Djelfa, Ain Defla et à In-M'guel dans la wilaya de Tamanrasset entrainant 18 blessés.

A Djelfa, deux personnes sont décédées sur place "un homme (40 ans) et une femme (39 ans)" et trois autres ont été plus ou moins gravement blessées dans un accident de la circulation dans la commune de Medjabra (20 km au sud de Djelfa), a indiqué la protection civile.

Selon le chargé de communication de la direction locale de ce corps constitué, le sous-lieutenant Abderrahmane Khadher, les secours de l’unité principale et du poste avancé de la protection civile de Djelfa, sont intervenus pour une collision frontale entre deux véhicules touristiques, qui s’est produite sur le Chemin de wilaya 189, allant vers la commune de Medjabra.

Les blessés qui ont reçu les premiers soins sur place, ont été évacués vers l’hôpital de Djelfa ou ont été déposés, par ailleurs, les corps des victimes décédées, a-t-on ajouté de même source.

Saida : mort d’un motocycliste dans une grave collision

Une personne est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi dans un grave accident de la circulation survenu suite à une violente collision entre une motocyclette - grosse cylindré - et un camion, a-t-on appris auprès de la protection civile.

L'accident survenu suite à une violente collision entre une motocyclette de grosse cylindrée et un camion s'est produit vers minuit trente minutes dans la commune de Ain Lahdjar, causant de graves blessures au conducteur de la moto.

Les éléments de l'unité secondaire de Ain Lahdjar sont intervenus sur le lieu de l'accident pour prodiguer les premiers soins à la victime âgée de 18 ans avant son transfert vers l'établissement hospitalier de proximité de ladite commune ou il a rendu l'âme.

Aïn Defla : un mort et trois blessés

Pat ailleurs, une personne est décédée et trois autres ont été blessées, à Aïn Defla, dans un accident de la circulation survenu sur le tronçon de l’autoroute est-ouest, traversant la wilaya, a-t-on appris de la direction locale de la Protection civile

L’accident s’est produit au lieu-dit Ouled El Mahdi relevant de la commune de Hoceinia lorsqu’un véhicule touristique a percuté de plein fouet un camion, causant le décès d’une personne (30 ans) et des blessures plus ou moins graves à trois autres, âgées entre 20 et 28 ans, a précisé la même source.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus sur le champ, prodiguant les premiers soins aux personnes blessées, avant de les transférer vers le service des urgences de l’hôpital de Khémis Miliana. Le corps de la personne décédée a été déposé à la morgue de la même structure de santé, a-t-on indiqué.

Tamanrasset : deux morts et douze blessés près d’In-M’guel

Deux personnes ont, également, perdu la vie et douze (12) autres ont été blessées dans un accident de circulation survenu cet après-midi sur la RN-1 près d’In-M’guel, selon les services de la Protection civile.

L’accident s’est produit à 25 km d’In-Mguel suite à une collision entre un véhicule léger, un bus de transport de voyageur et un camion de gros tonnage, causant la mort sur place de deux personnes (29 et 30 ans) et des blessures de différents degrés de gravité à 12 autres (6 mois à 62 ans), a précisé la source.

Les corps des victimes et des blessés ont été évacués respectivement vers les hôpitaux de Djelfa, de Saida, de Ain Defla et de Tamanrasset et des enquêtes ont été ouvertes par les services compétents pour déterminer les circonstances de ces accidents.