Tizi-Ouzou : Un imam bénévole tué par un ''forcené''

Un Imam, qui exerçait en tant que bénévole à la mosquée du village de Mkira, dans la daira de Draa El Mizane (sud-ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou) a été tué jeudi par un ''forcené'', a indiqué dans un communiqué la direction des affaires religieuses et des waqfs de la wilaya de Tizi Ouzou.

''L’imam bénévole de la mosquée Tarek Ibn Ziad de Mkira, Billal Hamoudi, a été tué pendant l’office de la prière d’El Aasr'', a précisé le même document, soulignant que ''cet acte a été commis par le dénommé M. A, un malade mental, d’après les témoignages d’habitants de la commune et des fidèles de la mosquée.

'' L’auteur de ce crime ''a effectué plusieurs séjours au niveau de l’établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie -Fernane Hanafi- de Oued Aissi'' , a-t-on signalé de même source.

Le forcené a été arrêté par les éléments de la gendarmerie nationale, qui a ouvert une enquête sur cette affaire, selon le même communiqué.

La direction des affaires religieuses et des waqfs, qui a présenté ses condoléances à la famille du défunt, a indiqué que ce dernier est diplômé de la faculté des sciences islamiques du Carroubier (Alger), et était connu pour sa gentillesse, son empathie et sa disponibilité''.

