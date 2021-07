Lamamra en visite à Khartoum pour des discussions avec les hautes autorités soudanaises

En qualité d’Envoyé Spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a entamé vendredi une visite de travail de deux jours au Soudan, avec au menu plusieurs rencontres avec les hautes autorités du pays.

Arrivé ce matin à Khartoum, Lamamra a été accueilli à l’aéroport international par son homologue soudanaise, Mme Mariam Sadek al-Mahdi, avec qui il a eu des échanges préliminaires en prélude de leur séance de travail et de ses rencontres avec les Hautes Autorités du pays, le Président du Conseil de Souveraineté, le Général Abdel Fattah Al-Burhan, ainsi que le Premier-ministre Abdallah Hamdok.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints des deux pays visant à redynamiser la coopération bilatérale dans tous les domaines et à consolider davantage la tradition de concertation et de coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier les tensions prévalant dans la Corne de l’Afrique.

Par ailleurs, en marge des activités officielles entrant dans le cadre de son séjour à Khartoum, le ministre des Affaires étrangères a reçu la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des Affaires Politiques et de la Consolidation de la Paix, Mme Rosemary DiCarlo, également en visite à Khartoum.

L’entretien a porté sur la coopération entre l’Algérie et l’ONU dans la promotion des solutions politiques et pacifiques aux crises et conflits qui affectent la paix et la sécurité notamment au sein de la région du Maghreb, de l'espace sahélo-saharien, en Afrique et dans le monde arabe.