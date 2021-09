Accidents de la route: 6 décès et 371 blessés durant les dernières 48 heures

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 371 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays, durant les dernières 48 heures, selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile.

Selon la même source, les corps de trois personnes, emportées par les crues de oued Mitar, dans la commune de Boussaâda (wilaya de M'sila), ont été repêchés par les éléments de la Protection civile, mobilisés sur le lieu du drame. Il s’agit de deux hommes et un enfant, âgés respectivement de 56 ans, 41 ans et 9 ans.

Durant la même période, cinq personnes sont décédées noyées dans la mer et dans des réserves d’eau au niveau des wilayas de M’sila, Tébessa, Annaba et Boumerdes.

D'autre part, et dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectuée, durant les dernières 48 heures, 174 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, rappelant aux citoyens la nécessité du port de la bavette, le respect du confinement, ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les mêmes unités ont effectué également 34 opérations de désinfection à travers le territoire national, ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

APS