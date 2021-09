Le moudjahid Yacef Saadi est décédé vendredi à Alger à l'âge de 93 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Avec le décès du moudjahid Yacef Saadi, "l'Algérie a perdu un de ses symboles et un de ses braves fils.

Il était un valeureux moudjahid et un chef téméraire qui a défié les armées du colonisateur et les a combattu avec une volonté de fer, courage et abnégation jusqu'au recouvrement de l'indépendance", a indiqué le ministre des Moudjahidines et des Ayants-droit, Laid Rebiga.

Le défunt "a été fidèle au serment dans l'édification de l'Etat national et resté dévoué aux valeurs de son pays et aux legs des chouhada", a souligné le ministre.

Le moudjahid Yacef Saadi sera inhumé samedi au cimetière d'El kettar, à Alger, après la prière d'El Asr.