استمرار تساقط الأمطار و الثلوج مع ترقب التحاق الاضطراب الجوي إلى المناطق الغربية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية استمرار تساقط المزيد من الأمطار و الثلوج بالمناطق الوسطى و الشرقية مع ترقب التحاق الاضطراب الجوي إلى المناطق الغربية هذا الأربعاء ، مع تحسن مؤقت يومي الخميس و الجمعة المقبلين.

و في هذا الشأن أوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة أن الأوضاع الجوية تبقى غير مستقرة على كافة مناطق الوطن ، و تميزها برودة و أجواء غائمة يصحبها تساقط للثلوج على كل المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر .

و أضافت هوارية بن رقطة أن التحسن سيكون مؤقتا يومي الخميس و الجمعة على المدن الوسطى و الشرقية، مشيرة إلى أن الاضطراب الجوي سيتوجه إلى المناطق الغربية.

كما أفادت قيادة الدرك الوطني بأن الاضطرابات الجوية قد تسببت في شل حركة المرور بعدة محاور بوسط و شرق البلاد نتيجة تراكم الثلوج، فيما تحسن الوضع بالنسبة لتلك العابرة لولايات سكيكدة ، عنابة ، قالمة و بدرجة أقل ميلة و بجاية.

و في هذا الصدد قال رئيس مكتب الإعلام و الاتصال بمركز الإعلام و التنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني الرائد أحمد بن شارف للقناة الإذاعية الأولى إن الطرق الوطنية مغلقة في كل من البليدة ، جيجل ، تيزي وزو ، البويرة.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها، تلقت الإذاعة نسخة منه، أنه وعلى اثر الاضطرابات الجوية المسجلة في الفترة ما بين 15 و 17 جانفي الجاري التي تميزت بأمطار غزيرة وتساقط للثلوج خاصة في ولايات الوسط والشرق، اعتمدت السلطات العمومية مخططا وطنيا خاصة للتدخل، وذلك بتنصيب خلية أزمة وزارة الداخلية.

إلى ذلك أكد مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد تريكي هذا الأربعاء على انه تم تفعيل مخطط يقظة معد مسبقا من خلال تشكيل خلية أزمة لفتح الطرقات ولفك العزلة عن المواطنين ومستعملي الطريق على مستوى الولايات المتضررة من التقلبات الجوية والتي وصل عددها إلى غاية اليوم 21 ولاية أغلبها ولايات شرق البلاد.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية