بسبب كورونا.. تأجيل كأس الجزائر للسباحة

تقرر تأجيل كأس الجزائر للسباحة، التي كانت مقررة الجمعة و السبت بعنابة، إلى تاريخ لاحق لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

كما اتخذت الهيئة الفدرالية قرار تأجيل بطولة الجزائر لكرة الماء لفئة أقل من 16 سنة و التي كانت مرحلتها الثانية مبرمجة بقسنطينة من 23 إلى 25 مارس.

وقالت الاتحادية في بيان لها : "بغرض منع انتشار محتمل لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تفشى حاليا في العالم, اتخذ أعضاء المكتب الفدرالي قرار تأجيل المنافستين", مضيفة أن التواريخ الجديدة سيتم الإعلان عليها "في الوقت المناسب".

للتذكير فقد أعلنت الكونفيديرالية الإفريقية لكرة اليد الأربعاء الفارط عن تأجيل لقاء كأس السوبر والبطولة الإفريقية للأندية الحاملة للكؤوس، الذي كان من المقرر تنظيمهما بداية شهر أفريل بالجزائر العاصمة ، بسبب فيروس كورونا أيضاً.