﻿فيروس كورونا : الخطوط الجوية الجزائرية تعلق مؤقتا رحلاتها من والى فرنسا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية القيام بتعليق مؤقت لرحلاتها"من والى فرنسا"إنطلاقا من مطارات سطيف وباتنة وتلمسان والوادي وبسكرة وشلف وبجاية وعنابة ، كإجراء إحتياطي لمنع تفشي إنتشار فيروس كورونا، حسبما افاد به اليوم الجمعة بيان الجوية الجزائرية.

وقامت الجوية الجزائرية باقتصار رحلاتها ابتداء من يوم غد 14 مارس الى غاية 4 أفريل المقبل"من و الى فرنسا"وهذا انطلاقا من مطارات الجزائر ووهران و قسنطينة .

كما علقت الجوية الجزائرية كل رحلاتها "من والى اسبانيا" ابتداء من 16 مارس الى غاية 4 ابريل, يضيف ذات البيان.

كما تعلم شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها المتضررين من هذه الإلغاءات المؤقتة بإمكانية تغيير الحجوزات او تأجيلها بدون دفع اي مصاريف اضافية و ذلك بالتقرب من وكالتها.

للتذكير، كانت قد اعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن القيام بتعليق مؤقت لرحلاتها"من و إلى روما"(ايطاليا) ابتداء من يوم الاحد 15 مارس كإجراء إحتياطي بسبب إنتشار فيروس كورونا الجديد في هذه المنطقة الايطالية.