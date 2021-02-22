الجوية الجزائرية تعلن عن اضطرابات في رحلاتها باتجاه جنوب شرق البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية

22/02/2021 - 17:34

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, هذا الاثنين, في بيان لها, عن اضطرابات في جميع رحلاتها من و إلى مطارات  المدن  الجنوبية الشرقية للبلاد مع إمكانية إلغاء بعض الرحلات, و ذلك بسبب سوء  الأحوال الجوية.

و أضاف نفس المصدر انه بسبب "انعدام الرؤية الناجمة عن الاضطرابات الجوية  السيئة "فان جميع الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من و إلى  مطارات المدن الجنوبية الشرقية للبلاد ستعرف اضطرابات".

و حسب ذات البيان فان "هذه الاضطرابات الجوية قد تسبب إلغاء الرحلات الجوية  من والى مطارات جنوب شرق البلاد".  

و أضافت شركة الطيران الجزائرية بان هذا البيان "سيبقى ساري المفعول لغاية تحسن الظروف الجوية".

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