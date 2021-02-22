الجوية الجزائرية تعلن عن اضطرابات في رحلاتها باتجاه جنوب شرق البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, هذا الاثنين, في بيان لها, عن اضطرابات في جميع رحلاتها من و إلى مطارات المدن الجنوبية الشرقية للبلاد مع إمكانية إلغاء بعض الرحلات, و ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

و أضاف نفس المصدر انه بسبب "انعدام الرؤية الناجمة عن الاضطرابات الجوية السيئة "فان جميع الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من و إلى مطارات المدن الجنوبية الشرقية للبلاد ستعرف اضطرابات".

و حسب ذات البيان فان "هذه الاضطرابات الجوية قد تسبب إلغاء الرحلات الجوية من والى مطارات جنوب شرق البلاد".

و أضافت شركة الطيران الجزائرية بان هذا البيان "سيبقى ساري المفعول لغاية تحسن الظروف الجوية".