استئناف الرحلات الجوية الدولية: رحلة جديدة بين الجزائر وايطاليا كل يوم السبت

08/06/2021 - 12:09

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية الثلاثاء، عن افتتاح بيع التذاكر الخاصة بالخط الجزائر- روما- الجزائر، في إطار اعادة فتح الحدود الجوية واستئناف الرحلات الدولية.

وأوضحت الشركة لزبائنها في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رحلات الخط الجزائر- روما- الجزائر مقررة كل يوم سبت ابتداء من 12 جوان المقبل.

يذكر ان استئناف الرحلات الدولية كان قد تم في الفاتح من جوان الجاري على أساس رحلة قسنطينة- تونس- قسنطينة كل جمعة والجزائر العاصمة- إسطنبول- الجزائر العاصمة (كل أحد) والجزائر العاصمة- باريس (أورلي)- الجزائر العاصمة (كل ثلاثاء وخميس) والجزائر العاصمة- مرسيليا- وهران (كل سبت) والجزائر العاصمة- برشلونة- الجزائر العاصمة (كل أربعاء) و الجزائر- فرانكفورت- الجزائر (كل اربعاء).

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