وزارة الصحة تدعو المواطنين للتقيد بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

دعت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور المختص في الأمراض المعدية بمستشفى القطار، محمد زروال في تسجيل للقناة الأولى أن أعراض الفيروس تشبه أعراض الانفلونزا الموسمية وهي الحمى، العطس ، والسعال، وآلام الرأس والمفاصل

وتدوم فترة حضانة هذا الفيروس حسب المختص من يوم إلى 14يوم كأقصى تقدير، و لا تظهر أعراض المرض عند المصاب خلال هذه الفترة إلا بعد انتهاء هذه المدة .

ونصح الدكتور المواطنين بالابتعاد عن المصابين بالأمراض التنفسية وتجنب المصافحة و الإلتزام بشروط النظافة كغسل الأيدي بالصابون ، كإجراء وقائي للحد من إنتشار هذا الوباء الخطير.

المصدر : الاذاعة الجزائرية