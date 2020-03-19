العراق: إصابة ثلاثة مدنيين جراء سقوط قذائف هاون جنوب كركوك

أصيب ثلاثة مدنيين عراقيين, هذا الخميس, جراء سقوط قدائف هاون على حي ملا صفر وسط القضاء جنوب كركوك 75كم .

وقال العميد حسين علي مدير شرطة الطوز العراقية في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم إن القذائف تم إطلاقها من خلف الجبل شرق القضاء حسب معلومات أوليه وأن تلك المنطقة تتواجد فيها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وسقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد يوم الثلاثاء دون أن تخلف خسائر حسب ما ذكر مصدر في وزارة الداخلية العراقية.

و كان صاروخا كاتيوشا قد سقطا في وقت سابق أول أمس على معسكر للقوات العراقية تتواجد فيه قوات أجنبية في منطقة بسماية جنوب شرقي بغداد.

ويعد معسكر بسماية ثاني أكبر معسكر تدريبي للجيش العراقي بعد معسكر التاجي ويقع جنوب شرق العاصمة بغداد وتتواجد فيه قوات أجنبية تتولى تدريب القوات العراقية.

وجاء هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام من تعرض معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد والذي يستضيف قوات من الولايات المتحدة وجنسيات أخرى لهجوم بصواريخ الكاتيوشا أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات العراقية.

وكان معسكر التاجي قد تعرض مساء يوم الأربعاء الماضي إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا ما أدى إلى مقتل ثلاثة من قوات التحالف الدولي وإصابة 12 آخرين بجروح.