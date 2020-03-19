كورونا : عرقاب يترأس اجتماع عمل لتقييم إجراءات الوقاية التي اتخذها قطاعه

ترأس وزير الطاقة، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماع عمل مخصص لتقييم إجراءات الوقاية المقررة و الأعمال التي اتخذها قطاع الطاقة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وحسب بيان للوزارة، تم تقديم في بداية الاجتماع عروضا حول الوضعية السائدة في القطاع من طرف المسؤولين الأساسيين لاسيما في سوناطراك وسونلغاز.

و في هذا الصدد، أكد السيد عرقاب أنه منذ ظهور الوباء، قامت كل مؤسسات القطاع بأعمال مستهدفة من خلال تعبئة "سريعة و فعالة" للوسائل البشرية و المادية و وضع خلايا أزمة لمتابعة تطور الوباء يوميا و تنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة.

وشدد الوزير على أهمية متابعة التطبيق الصارم لقواعد النظافة و الأمن عن طريق تدعيم أجهزة الوقاية و تكثيف الحملات التحسيسية تجاه العمال والزبائن ومستعملي الخدمة العمومية للطاقة و المواطنين.

كما يجب إيلاء أهمية "خاصة" لحماية صحة الأشخاص مع تكييف تنظيم العمل مع هذا السياق الجديد عن طريق الحد من الاحتكاك البشري و تفضيل استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال على غرار العمل عن بعد.

و اتخذت إجراءات أخرى لضمان السير الجيد للمنشآت الطاقوية و تموين المواطن بالطاقة بصفة منتظمة و مستمرة تحت جميع الأشكال.

و ذكر الوزير في الأخير أن جميع الإجراءات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع إلا من خلال تظافر جهود جميع الفاعلين في قطاع الطاقة و السلطات المعنية.