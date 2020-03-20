كورونا : الإذاعة الجزائرية بالتنسيق مع الهلال الأحمر تقوم بعملية تعقيم وتطهير لمختلف مرافقها

قامت الإذاعة الجزائرية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري، هذا الجمعة بعميلة تعقيم وتطهير لمختلف مرافق المؤسسة، كما قدم أصحاب المبادرة مجموعة من النصائح والتوجيهات، وتوزيع مطويات تحث على طرق الاحتراز وتجنب الإصابة بالفيروس.

وقد إنطلقت صباح الجمعة عمليات التعقيم والتطهير التي تندرج في إطار مكافحة وباء كورونا (كوفيد- 19) المستجد والحد من إنتشاره ، عملية التعقيم إنطلقت من المدخل الرئيسي لمقر الإذاعة الوطنية، وشملت مختلف المكاتب، وقاعات التحرير وصولا إلى الإستديوهات المركزية للبث المباشر، إلى جانب مسارح الإذاعة والنادي الثقافي"عيسى مسعودي".

كما بادر عناصر من الهلال الاحمر الجزائري بتوزيع مطويات على العاملين بالإذاعة الوطنية، تتضمن بعض النصائح الطبية والإحترازات الضرورية الواجب إتخاذها ، للتصدي لهذا الوباء .

وقد أجمع كل المساهمين في العملية على ضرورة رفع درجة التأهب ونشر الوعي، والحرص الشديد للتصدي لهذه الجائحة التي أصبحت تهدد حياة الجميع ، من خلال الإلتزام بقواعد الوقاية التي تشيد بها الإذاعة الجزائرية يوميا و في كل منابرها.

وفي الأخير، قدم عبد الله حاج عبد الرحمان، متطوع بالهلال الأحمر الجزائري ومختص في التدخل في الأزمات، مجموعة من النصائح والإرشادات تتمحور حول ضرورة أخذ الإحتياطات الواجبة في مواجهة الوباء، في شكل نصائح عملية والمتمثلة أساسا في غسل اليدين بشكل دوري بالماء والصابون، وإستعمال المعقمات الكحولية، ضرورة البقاء في البيوت كأحد الوسائل الناجعة لمكافحة انتشار العدوى، مؤكدا على عدم التهويل وزرع الهلع والخوف بين الناس، لكن دون تهوين أو إستهزاء من الجائحة.