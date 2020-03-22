فيروس كورونا: تسجيل 201 حالة مؤكدة من بينها 17 وفاة في الجزائر

تم تسجيل 17 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بالجزائر من بين 201 حالة مؤكدة (إلى غاية سا 15)، حسبما أعلن عنه هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, جمال فورار.

و قال فورار, خلال لقاء إعلامي, أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة من بينها 8 بالبليدة وحالتين بكل من ولايتي بجاية وخنشلة، عند مغتربين في فرنسا يبلغان من العمر 82 و85, مشيرا أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع الى 201 حالة منها 110 بالبليدة.

كما اضاف "ان كل هذه الحالات عادية ولا تدعو للقلق".

و اكد السيد فورار ان متوسط العمر للوفيات هو 67 سنة وكلها كانت تعاني من امراض مزمنة.

و اوضح ايضا ان 23 حالة امتثلت للشفاء وغادرت المستشفى في حين تم تسجيل 340 حالة مشتبه بها موجودة حاليا بالمستشفيات في انتظار نتائج التحاليل.

من جهة اخرى قال الناطق الرسمي للجنة ان قطاع الصحة يبقى في أعلى مستويات التأهب لوضع حد لهذا الوباء، ملفتا النظر الى انه لتفادي انتقال العدوى تم التأكيد على ضرورة المكوث في البيت والخروج الا للضرورة القصوى و"ذلك لفرد واحد من العائلة".