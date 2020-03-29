فتح جميع نقاط بيع لمجمع "أغروديف" لضمان توزيع أفضل لمادة السميد

قررت وزارة الصناعة والمناجم هذا الأحد اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالين لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بمادة السميد,من بينها فتح جميع نقاط البيع التابعة للمجمع العمومي"أغروديف" والبيع المباشر للمستهلكين حسبما أفاد به بيان للوزارة .

و أضاف المصدر "في إطار التدابير المتخذة من طرف القطاع الصناعي لضمان إنتاج وتوزيع أفضل للمنتوجات الواسعة الاستهلاك في هذه الظروف الصعبة, أعطت وزارة الصناعة والمناجم تعليمات لمجمع الصناعات الغذائية "أغروديف" لاتخاذ جملة من التدابير قصد ضمان تموين مستمر للمواطنين لاسيما بمادة السميد".

وفي هذا الصدد, أمرت الوزارة بفتح جميع نقاط البيع التابعة لهذا المجمع العمومي دون استثناء عبر كافة ولايات الوطن إضافة الى البيع المباشر وغير المباشر للمستهلكين مع احترام توصيات الأمن وقواعد النظافة.

كما وجهت تعليمات بضرورة ضمان نقل الإطارات والأعوان المكلفين بالإنتاج والبيع المباشر للمواطنين وتبليغ الوزارة بالصعوبات التي قد تواجه المجمع بغرض التكفل بها مع المصالح الوزارية المعنية.

ولضمان توزيع مادة السميد على نطاق واسع, تم أيضا توجيه تعليمات إلى جميع المطاحن ومصانع السميد قصد اللجوء الى توضيب المنتوج الذي يتم طرحه في السوق في أكياس يبلغ وزنها 10 كلغ بدلا من 25 كلغ, حسب نفس المصدر.