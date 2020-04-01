وزارة الشباب و الرياضة: تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 19 أفريل

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة، هذا الأربعاء، عن تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 19 أفريل، بعدما تم تأجيلها في وقت سابق إلى الخامس من نفس الشهر، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا العالمي.

وجاء في بيان الوزارة "في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا (كوفيد-19)، تعلم وزارة الشباب والرياضة أن كل التدابير الوقائية المتخذة يوم الاثنين 16 مارس 2020، تبقى سارية المفعول إلى غاية 19 أفريل 2020".

وذكر البيان أن إجراءات تمديد التأجيل تخص : "غلق كل المنشآت الرياضية و المؤسسات الشبانية والترفيهية وتأجيل كل المنافسات الرياضية (البطولات الرياضية و دورات الكؤوس) في جميع الاختصاصات"، إضافة إلى "تأجيل كل التربصات التحضيرية لرياضيينا و الفرق الوطنية بالخارج".

وبخصوص النشاطات الشبانية، قررت الوزارة الوصية "تعليق كل التنقلات وتبادلات الشباب بين دور وبيوت الشباب، ناهيك عن تأجيل كل نشاطات وتظاهرات الشباب، المهرجانات، اللقاءات، المعارض والصالونات على المستوى المحلي، الجهوي والوطني".

وتطرق هذا القرار أيضا إلى "تأجيل كل النشاطات المنظمة في الهواء الطلق وتأجيل كل الجمعيات العامة لهيئات التنشيط الرياضي".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت تعليمات يوم 11 مارس الفارط، لإجراء جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور إلى غاية 31 من نفس الشهر، فضلا عن تأجيل التظاهرات الرياضية المقررة بالجزائر باستثناء المؤهلة إلى المحافل العالمية أو القارية أو الجهوية، قبل أن تقرر في 16 مارس التأجيل الكلي لجميع المنافسات الرياضية إلى غاية 5 أبريل.

للإشارة أنه تم تسجيل 716 حالة إصابة بفيروس كورونا في الجزائر و 44 وفاة، إلى غاية أمس الثلاثاء.