كورونا: تسجيل 131 حالة جديدة مؤكدة و 14 وفاة جديدة و61 حالة تماثلت للشفاء في الجزائر

سجلت 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 847 حالة مؤكدة, فيما سجلت 14 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الى 58 وفاة, حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وأضاف المصدر أن 61 حالة تماثلت للشفاء، وان حالات الوفيات هي لـ 05 أشخاص بالعاصمة و03 بالبليدة وحالة واحدة بكل من غرداية وأم البواقي وغيلزان والمدية وتيزي وزو وعين تموشنت.

وأضاف فورار أن الحالات 847 المؤكدة متواجدة عبر 39 ولاية, أما حالات الوفاة الاجمالية فسجلت عبر 19 ولاية.

ودعا نفس المسؤول المواطنين إلى ضرورة "احترام توصيات الخبراء المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية, بالإضافة إلى شروط الحجر الصحي لتفادي أي عدوى بفيروس كورونا".