وزارة الشؤون الدينية: "جواز التعجيل" بإخراج زكاة المال قبل بلوغ الحول للمساعدة على تجاوز صعوبات الحجر الصحي

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الخميس في بيان لها،عن "جواز التعجيل" بإخراج زكاة المال قبل بلوغ موعدها (الحول) بهدف مساعدة فئة من المواطنين على تجاوز "صعوبات" الحجر الصحي الذي فرض للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد العالمي.

وجاء في بيان الوزارة أنه "تماشيا مع هذا الظرف (جائحة كورونا) التي تسببت في تعطيل الكثير من المصالح وتضييق أسباب الرزق بسبب ظروف الحجر الصحي الكامل او الجزئي, خصوصا لدى الفئات التي تعتمد أساسا على مداخيل الأعمال اليومية كأصحاب الحرف والصناعات البسيطة, اجتمع اعضاء لجنة الفتوى بمقر الوزارة "حيث أكدت هذه اللجنة أن "الأصل في اخراج زكاة الثروة النقدية والحيوانية يكون بعد بلوغ النصاب ودوران الحول (سنة), غير أنه اذا عرضت حاجة تقتضي تعجيل الزكاة جاز تعجيلها".

و أوضحت الوزارة في نفس الاطار أنه "يجوز تقديم الزكاة واخراجها قبل موعدها (الحول) وفي ذلك ما لا يخفى من المصلحة الظرفية التي تعود على فئة من المواطنين بمساعدتهم على تجاوز صعوبات الحجر الصحي الذي فرض بسبب الوضعية الاستثنائية " .

وأهابت اللجنة بهذه المناسبة ب"أرباب العمل ومن وسع الله عليهم في الرزق أن يمدوا يد العون لإخوانهم المحتاجين" داعية من الله عز وجل أن "يرفع عنا هذا البلاء والوباء وأن يتحلى الجميع بقيم الصبر والتعاون والتضامن" .