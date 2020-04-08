كورونا : 104 حالة مؤكدة جديدة و 12 حالة وفاة جديدة في الجزائر

تم تسجيل 104 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1572 حالة مؤكدة, فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الى 205 حالة وفاة، حسب ما كشف عنه هذا الاربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار.

وأوضح فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية للفيروس, أن الوفيات المسجلة اليوم موزعة عبر ولايات كالآتي : 5 في البليدة و 3 في الجزائر العصمة و حالتان (2) ببجاية و حالة واحدة بكل من ولايتي تيبازة و قسنطينة.

و أضاف المصدر بأن مجموع الحالات المؤكدة سجلت عبر 45 ولاية في حين أن الوفيات سجلت في 33 ولاية.

وقال الدكتور فورار بأن الحالات المسجلة تتوزع من حيث الجنس إلى 917 رجل يمثلون 58 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات المؤكدة و 655 امرأة بنسبة 42 بالمائة من الحالات المسجلة، مؤكدا أن 39 بالمائة من الحالات تخص الأشخاص الذين يفوق عمرهم 60 سنة.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء ليصل الى 237 حالة مع العلم بأنه لم تسجل اليوم أية حالة اصابة بالفيروس في 20 ولاية من الوطن.

من جهة أخرى، ذكر نفس المسؤول بالرقم الاخضر 3030 الموضوع تحت تصرف المواطنين للرد على انشغالاتهم، مجددا التأكيد على ضرورة احترام توصيات الاخصائيين المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية مع الالتزام بالحجر الصحي لتفادي انتقال عدوى الفيروس.