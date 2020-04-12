كورونا - الحصيلة الجديدة : 89 حالة جديدة، 18 وفاة و591 حالة تماثلت للشفاء

كشف هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا البروفيسور جمال فورار أن تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1914 حالة مؤكدة، فيما سجلت 18حالة وفاة التي تم تشخيصها ما بين 1 و 12 أفريل الجاري من بينها 12 حالة خلال ال72 ساعة الأخيرة عبر 7 ولايات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 293 حالة ، فيما تماثلت للشفاء 591 حالة .

وأوضح البروفيسور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية للفيروس، أن الوفيات المسجلة موزعة عبر سبع ولايات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكل من الجزائر العاصمة (7 حالات)، البليدة (5)، بجاية (2) وحالة واحدة بكل من الوادي، وهران، بومرداس وميلة، ليبلغ عدد الوفيات 293 موزعة عبر 34 ولاية.

وقد تم تسجيل الحالات المؤكدة عبر 46 ولاية، علما أن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة اليوم و11 ولاية سجلت ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات.

وحسب الإحصائيات المقدمة، فان 74 بالمائة من الوفيات هم أشخاص يفوق عمرهم 60 سنة.

من جانب آخر، أكد البروفيسور فورار أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء "يزداد كل يوم ليصبح 591 حالة من بينها 261 في الجزائر العاصمة و 133 في ولاية البليدة، فيما تتوزع الحالات ال179 المتبقية عبر 32 ولاية، مضيفا أن 1729 حالة تم تشخيصها فيزيولوجيا وخضعت للعلاج حسب البروتوكول العلاجي، علما أن الحالات التي تم تشخيصها عن طريق الأشعة ستدمج في الإحصائيات الإجمالية.

وفي الأخير، ذكر فورار بالتدابير الوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن "الاحترام الصارم لشروط النظافة الفردية والجماعية والحجر المنزلي من طرف كل المواطنين وفي كل الولايات يبقى أساسيا".