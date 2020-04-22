حصيلة كورونا: 99 إصابة جديدة و10 وفيات وارتفاع حالات الشفاء إلى 1204 حالة

سجلت 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2910 حالة مؤكدة، فيما سجلت 10 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 402 حالة، حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وكشف الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، بأن حالات الإصابة موزعة على 47 ولاية وأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع ليصل إلى 1204 حالة بتسجيل 52 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضاف أن 4852 حالة تخضع حاليا للعلاج.

وبالنسبة للفئات العمرية, فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 59 بالمائة من مجموع حالات الاصابة فيما تمثل الفئة العمرية 60 سنة فيما فوق 37 بالمائة حسب الدكتور فورار.

كما أشار المتحدث الى أن 20 ولاية لم تسجل أية حالة مؤكدة اليوم الأربعاء فيما سجلت 19 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات مع الاشارة الى أن 8 ولايات سجلت بها أكثر من أربع حالات.

و أشار الدكتور فورار إلى أن 70 بالمائة من إجمالي الحالات المؤكدة و البالغ 2910 حالة تم تسجيلها عبر 10 ولايات .

فيما يخص الوفيات العشر خلال 24 ساعة الاخيرة أوضح بأن 2 ,64 بالمائة منها تخص الاشخاص البالغين 65 سنة فما فوق.

وبخصوص الحالات تحت العلاج, فتشمل 1742 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 3110 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 28 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وذكر الدكتور فورار بالمناسبة بأن ولايات أدرار وتيارت وقسنطينة وسطيف سجلت بها أكبر عدد من الحالات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وذلك لعدم الإلتزام بشروط الحجر الصحي .