الأمم المتحدة تحذر من ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن أي ضم محتمل لأراض فلسطينية إلى إسرائيل سيكون "ضربة مدمرة" لمبدأ حل الدولتين.جاء ذلك في الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي انعقدت عبر دائرة تليفزيونية.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ورئيس ما يسمى تحالف "ازرق ابيض "، بيني غانتس، الاثنين الماضي اتفاقا يقضي بتشكيل حكومة ائتلافية من ضمن مهماتها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صفقة القرن).

وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء بـ"صفقة القرن".

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إن هذه الخطة "تشكل خرقا سافرا للقانون الدولي، وضربة مدمرة لمبدأ حل الدولتين.