الصحة العالمية : احتمال تفشي وباء الملاريا بشكل أكبر في جنوب الصحراء بإفريقيا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمال تفشي وباء الملاريا بشكل أكبر في منطقة جنوب الصحراء بإفريقيا، ما سيؤدي إلى وفاة مئات اللاف بسببه في ظل تركيز الجهود فقط على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما ذكرت مصادر إعلامية اليوم الجمعة.

ونقلت المصادر عن المنظمة قولها أن الدلائل الجديدة تشير إلى أنه في أسوأ السيناريوهات يمكن أن يلقى 769 ألف شخص في منطقة جنوب الصحراء حتفهم بسبب الملاريا خلال العام الجاري إثر توقف برامج مكافحته والتركيز بشكل أكبر على مكافحة مرض كورونا المستجد.

وتعد هذه الإحصائيات الأخيرة المحتملة أكبر من ضعف عدد الوفيات التي سجلت في آخر إحصاء مفصل منذ عامين، حينما لقي أكثر من 360 ألف شخص مصرعهم بسبب المرض، وستكون بذلك الأسوأ منذ عام 2000 لتلك المنطقة.