وزارة الشؤون الدينية: إخراج زكاة الفطر وتسليمها للمحتاجين دون واسطة صندوق الزكاة

حثت اللجنة الوزارية للزكاة على إخراج زكاة الفطر لهذه السنة وتسليمها مباشرة للمحتاجين دون واسطة صندوق الزكاة بصفة" استثنائية" بسبب الظروف الناشئة عن وباء فيروس كورونا، حسبما أفاد به هذا الأحد، بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف .

وجاء في البيان أنه خلال اجتماع اللجة الوزارية للزكاة لدراسة جمع وتوزيع زكاة الفطر، وبعد دراسة الآليات المتاحة والموازنة بين المعطيات والمتطلبات خلصت اللجنة إلى انه "نظرا للظروف الناشئة عن انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وحفاظا على سلامة العاملين بالمساجد والمواطنين فان اللجنة تحث وبصفة استثنائية على إخراج زكاة الفطر لهذه السنة وتسليمها مباشرة للأسر المحتاجة دون واسطة صندوق الزكاة ".

ونبهت اللجنة حسب ذات البيان إلى ضرورة العودة إلى "ألية جمع الزكاة وصرفها المعتادة بعد زوال هذه الجائحة" .

كما دعت اللجنة أيضا إلى "ضم النسبة الخاصة باللجنة الوطنية لصندوق الزكاة والمقدرة بـ 2 بالمائة من حصيلة الحملة الثامنة عشر لصندوق الزكاة وسيتم توزيعه لفائدة العائلات المحتاجة "، وبناء عليه يضيف بيان الوزارة " تصبح النسبة المخصصة للتوزيع لهذه الفئة في هذه الحملة مائة بالمائة ".

وبالمناسبة التمست لجنة الزكاة من اللجنة الوزارية للفتوى "النظر في مشروعية إخراج زكاة الفطر لهذه السنة 1441ه/2020 م من بداية شهر رمضان".