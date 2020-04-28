الفاف: الانتهاء قريبا من إعداد مشروع تعديل قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

سيتم الانتهاء قريبا من مشروع تعديل قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ( الفاف) , طبقا لورقة الطريق التي وضعتها الاتحادية الدولية للعبة ( الفيفا), حسبما أعلنته الثلاثاء الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت.

واعتمد مشروع تعديل هذه القوانين , عشية زيارة ممثلي الهيئة الدولية في ديسمبر 2019 .

وسيقوم أعضاء الجمعية العامة خلال التجمعات الجهوية التي ستنظم عقب أزمة وباء كورونا( كوفيد - 19), بإثراء هذه القوانين.

واوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ان مشروع تعديل هذه القوانين , مرّ بمراحل وينبغي ان تصادق عليه الهيئة الدولية في أواخر شهر أفريل الجاري.

وأشارت الفاف إلى أن مرحلة إثراء مشاريع القوانين / قانون الانتخابات/ لدى أعضاء الجمعية العامة الذي كان من المقرر في شهر ماي, قد أُجل إلى تاريخ لاحق بسبب جائحة كورونا.

وأخيرا , أعلنت الفاف عن انعقاد الجمعية العامة العادية لها للمصادقة على القوانين الانتخابية , المصادقة على القوانين التشريعية الموجودة وانتخاب لجان الانتخابات في مطلع شهر جوان .

ومن المحتمل تأجيل هذا التاريخ بسبب الأزمة الصحية التي يعرفها العالم حاليا .