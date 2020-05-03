سلطة ضبط توجيه إعذار للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال لامتثال لمتطلبات التغطية والجودة

قامت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية بتوجيه إعذار للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال (جيزي و أوريدو و موبيليس) للامتثال لمتطلبات التغطية و جودة خدمة شبكة الجيل الرابع، مثلما أفادت به ذات الهيئة، اليوم الأحد، في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و"في إطار ممارستها للمهام المخولة إليها بموجب القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وطبقا لأحكام دفاتر شروط الجيل الرابع الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال، قامت سلطة الضبط بإعذار متعاملي الهاتف النقال: أوبتيموم تيليكوم الجزائر (جيزي) والوطنية لاتصالات الجزائر (أوريدو) واتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس) وذلك بغرض الامتثال لمتطلبات التغطية وجودة خدمة شبكة الجيل الرابع".

و أشارت ذات الهيئة إلى أنها قامت، مثلما كانت قد أعلنت عنه في بيانها المؤرخ في 2 مارس 2020، بعملية مراقبة وتقييم تغطية شبكة الجيل الرابع وجودة الخدمة التي يقدمها المتعاملون المذكورين ، خلال الفترة ما بين 16 فبراير إلى غاية 12 مارس 2020، في عملية مست خمس ولايات هي البليدة، الجلفة، تلمسان، أدرار و قسنطينة بعنوان السنة الثالثة من الانتشار التي تصادف تاريخ 3 سبتمبر 2019.

و قد أسفرت نتائج هذه العملية - حسب السلطة - عن "عدم تلبية بعض متطلبات التغطية وجودة خدمة شبكة الجيل الرابع في الولايات السالف ذكرها بالنسبة للمتعاملين الثلاثة"، علما أنه بالإمكان الاطلاع على هذه النتائج عبر الموقع الالكتروني لسلطة الضبط www.arpce.dz ، يضيف المصدر ذاته.