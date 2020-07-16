سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تذكر مشتركي الهاتف النقال شروط استعمال شريحة SIM USIM

ذكرت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ، اليوم الأربعاء ، مشتركي الهاتف النقال شروط استعمال شريحة SIM / USIM وذلك "لضمان حماية المالكين القانونيين لها من كل استخدام من شأنه أن يلحق ضررا بهم".

وذكرت السلطة في بيان لها أن "شريحة SIM / USIM موجهة للاستخدام الشخصي و الحصري من قبل مالكها" ، وانه "يمنع كل تنازل عن شريحة SIM / USIM، خارج الوكالات ونقاط البيع التابعة لمتعاملي الهاتف النقال".

وأضافت انه في " حالة وفاة المالك القانوني لشريحة SIM / USIM، يتوجب على ذوي الحقوق التقرب من الوكالة التجارية أو نقطة البيع التابعة للمتعامل المعني لفسخ عقد الاشتراك" ، و"في حالة ضياع أو سرقة شريحة SIM/USIM، يتوجب على مالكها أن يتقرب فورا من مصلحة الزبائن التابعة للمتعامل المعني قصد توقيف الشريحة، والتقدم إلى المصالح المختصة للأمن الوطني والدرك الوطني، حسب الحالة، لتقديم تصريح بخصوص ذلك".