كورونا : الجزائر تسجل 187 إصابة جديدة و 5وفيات وتعافي 144 حالة

سجلت الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية 187 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5369 حالة، فيما سجلت 5 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 488 حالة، فيما تعافت 144 حالة رافعا مجموع المتعافين إلى حد 2467 . حسب ما كشف عنه الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن حالات الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولاية قسنطينة حالتين وحالة واحدة في كل من ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة وغرداية ليصل العدد الإجمالي للوفيات 488 حالة.

وحسب الأرقام فان 11ولاية لم تسجل فيها أي حالة إصابة و25 ولاية سجلت فيها بين 1و5 حالات و 12 ولاية أكثر من 5حالات.

وأشار ذات المتحدث ، إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة ارتفع إلى 144 ليصل العدد الإجمالي 2467 حالة شفاء و18 مريض متواجد في العناية المركزة علما أن ولايات البليدة، تلمسان، عنابة وباتنة سجلت فيها أكبر عدد الحالات في ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون56 بالمئة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج فقد بلغ عددها 8880، وتشمل 3648حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري (بي.سي.آر) و 5232حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير.

و ذكر ذات المسؤول أن المواطنين لم يتقيدوا بالإجراءات الوقائية سلوك منافي لتعاليم شهر رمضان وهو خطير على صحة وسلامة المجتمع مذكرا المواطنين بضرورة اليقظة الدائمة والاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة ومسافة التباعد والحجر المنزلي.

و قال السيد فورار في ذات السياق" أن دعم المواطنين لمجهودات الدولة في مجابهة هذا الوباء واجب وطني وأخلاقي يضمن حماية صحة وسلامة المجتمع ويقلص من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء".