منحة استثنائية لموظفي بريد الجزائر الذين هم في اتصال مباشر مع المواطنين

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن منحة استثنائية لموظفي بريد الجزائر الذين هم في اتصال مباشر مع المواطن خلال فترة الحجر الصحي المفروض عبر الوطن في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال الوزير على هامش زيارة تفقدية لمكتبي بريد الشراقة ونهج العقيد بوقرة بالأبيار إنه "سيتم تقديم منحة استثنائية لعمال الشبابيك والموظفين الآخرين الذين هم في اتصال مباشر مع المواطنين خلال فترة الحجر الصحي".

كما أعلن عن منحة أخرى لفائدة "باقي موظفي بريد الجزائر على غرار عمال الإدارة والتقنيين" موضحا أن "هذه المنحة ستدرس خلال مجلس الإدارة المزمع انعقاده في 19 ماي".

وأكد السيد بومزار أن هذه المنحة جاءت "للإشادة بجهود موظفي البريد لاسيما الذين هم في اتصال مباشر مع المواطنين ضمانا لاستمرارية الخدمة".

من جهة أخرى أشار الوزير إلى أنه خلال الشهرين الماضيين من الحجر الصحي "سجلت أكثر من 20 مليون عملية وسحب أكثر من 700 مليار دينار على مستوى مكاتب البريد عبر الوطن" مما يبرز –كما قال- "الجهد الكبير المبذول في القطاع".

وعلى صعيد آخر، دعا الوزير موظفي مكاتب البريد إلى "ضمان استمرارية جميع الخدمات البريدية لاسيما تلك المتعلقة بالادخار".

وأشار السيد بومزار إلى أنه في إطار تضامن الحكومة في جهود مكافحة وباء كوفيد-19 "ساهم قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في هذا الجهد التضامني بمبلغ يفوق 111 مليار سنتيم" بفضل -كما قال- "الجهد التضامني المبذول من قبل جميع مؤسسات القطاع العام (جميع فروع مجمع اتصالات الجزائر والوكالة الوطنية للترددات وبريد الجزائر) وكذا المسؤولين الأولين لهذه الشركات الذين تبرعوا براتب شهر".