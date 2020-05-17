بلمهدي يشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية خلال عيد الفطر

شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الأحد من وهران على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية من وباء كورونا خلال عيد الفطر المبارك.

وقال الوزير في كلمة ألقاها لدى إشرافه بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس، على حفل تكريم الفائزين في مسابقة للقرآن الكريم " ينبغي أن لا نتساهل خلال عيد الفطر ونستجيب لنداء علمائنا الذين افتونا بأن ليس هناك حرج أن تسلم على قريبك من بعيد"، لافتا إلى أن المعانقة قد تؤدي إلى القتل.

وأضاف قائلا : "الشيء الذي ينبغي أن نفعله في هذه الظروف الصعبة هو الالتزام بالشروط و القواعد الصحية التي أملتها هذه الجائحة"، مبرزا أنه "بقدر ما نلتزم بالحجر الصحي و بلبس الكمامات والتدابير الوقاية نقلل من مدة الحجر".

وأشاد الوزير، من جهة أخرى، بالعمليات التضامنية التي عرفتها البلاد خلال هذه الجائحة، مشيرا إلى أن " العالم كله سجل هبة المواطنين الذين قاموا كمواطن واحد مع مؤسسات الدولة لكي ننتصر على هذه الجائحة"، داعيا في ذات السياق إلى التسابق في عمل الخيرات وفي خدمة الدين والوطن.

وقد تم خلال حفل التكريم تقديم هدايا تمثلت في عمرة وجوائز مالية للأوائل التسعة الفائزين في مسابقة عن طريق الانترنت لتجويد القرآن وترتيله نظمتها مديرية الشؤون الدينية بمناسبة شهر رمضان وشارك فيها حوالي 100 متسابق ومتسابقة.

كما تم خلال هذا الحفل توزيع رمزي لملابس العيد على 10 أطفال يتامى وذلك من ضمن أزيد من 4000 طفل ستشملهم العملية .

ويشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف هذا الاثنين بوهران على إعطاء إشارة انطلاق حملة وطنية لتطهير وتعقيم المساجد وذلك على مستوى كل من مسجد علي بن ابي طالب بحي الحمري الشعبى والمسجد القطب عبد الحميد بن باديس .