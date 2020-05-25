كرة السلة : إلغاء مسابقة الدوري وكأس أوروبا للأندية بسبب كورونا

قال منظمو الدوري الأوروبي لكرة السلة هذا الاثنين إن أبرز بطولتين للأندية في القارة تم إلغاؤهما من دون إعلان بطل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة المنظمة على حسابها على تويتر "بعد بحث كافة الخيارات الممكنة، قرر المجلس التنفيذي إلغاء الدوري الأوروبي والكأس الأوروبية للأندية للموسم الحالي 2019-2020".

وأضاف البيان أن الموسم الجديد للدوري الأوروبي وكأس أوروبا للعبة سينطلق في الأول من أكتوبر و 30 سبتمبر على التوالي.

وتابع البيان أن نفس الأندية (18 فريقا) التي شاركت في الموسم الحالي للدوري الأوروبي ستتنافس أيضا الموسم المقبل.

وتأجلت المسابقتان إلى أجل غير مسمى منذ 12 مارس الماضي.

و أشار نفس المصدر إلي أن الأندية واللاعبين وكافة الأطراف المعنية كانوا على استعداد لاستئناف النشاط لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب مخاوف تتعلق بصحة وسلامة الرياضيين والأجهزة الفنية المعاونة.

وقال جوردي بيرتوميو رئيس الدوري الأوروبي والرئيس التنفيذي " من دون شك هذا أصعب قرار اتخذناه في تاريخنا الممتد لمدة 20 عاما.

لأسباب خارجة عن سيطرتنا اضطررنا لإلغاء الموسم الأكثر نجاحا وإثارة في تاريخ كرة السلة الأوروبية " .