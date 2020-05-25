كورونا : الجزائر تسجل 197 إصابة جديدة و 09 وفيات وتعافي 169 حالة

سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر 197 حالة إصابة بفيروس كورونا و 9 وفيات جديدة, فيما تماثل 169 مريض للشفاء, حسب ما أعلن عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

و أوضح الدكتور فورار, خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19, أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 8.503 حالة, أي ما يمثل نسبة 4ر19حالة لكل 100 ألف ساكن, فيما بلغ إجمالي الوفيات 609 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 4747, مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من الوادي ومستغانم وتيبازة وتيارت وأدرار و ورقلة وميلة وسكيكدة وتندوف, بينما يتوزع إجمالي الحالات المؤكدة عبر 48 ولاية.

ويمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 30 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات (4ر19 حالة لكل 100 ألف ساكن) و 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم الاثنين.

وتعد الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وعين الدفلى وتيبازة و ورقلة من بين الولايات التي سجل بها أكبر عدد للحالات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, أي ما يعادل 68 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به, فقد بلغ عددها 15.013 وتشمل 6.656 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و8.357 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 27 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير, ذكر الدكتور فورار بضرورة اليقظة الدائمة والاحترام الصارم لشروط النظافة والتباعد والحجر المنزلي و الارتداء الملزم للقناع الواقي في كل الظروف من طرف الجميع لتفادي انتقال الوباء.