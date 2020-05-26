ارتفاع أسعار النفط بفعل تنامي الثقة في احترام تعهدات خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفطي هذا الثلاثاء مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام بينما يتحسن الطلب مع عودة حركة السير على الطرقات وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وارتفعت العقود الجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4ر3 بالمائة بما يعادل 12ر1 دولار إلى 37ر34 دولار للبرميل منخفضة قليلا فحسب عن ذروة يوم الثلاثاء 54ر34 دولار.

و ارتفعت عقود خام برنت نحو 7ر1 بالمائة أو 61 سنتا مسجلة 14ر36 دولار للبرميل بعد مكاسب بلغت 1ر1 بالمائة الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة.

و تدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 5ر8 مليون برميل يوميا لشهري ماي وجوان بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين في إطار مجموعة أوبك+.

و تجتمع دول أوبك+ أوائل جوان لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار التي مازالت منخفضة حوالي 45 بالمائة منذ بداية السنة. وكان كبار المنتجين اتفقوا في أفريل الماضي على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في ماي وجوان.