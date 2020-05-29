أسعار النفط تتراجع لتسجل أول انخفاض خلال خمسة أسابيع

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال خمسة أسابيع، بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأمريكي طلبا فاترا على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم بينما يضغط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق المالية العالمية.

و انخفض ، صباح اليوم عند بداية التعاملات الأسيوية، خام برنت 43 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 34.86 دولار للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33.14 دولار للبرميل منخفضا 57 سنتا أو ما يعادل 1.7 بالمئة.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق أكبر مكسب شهري إذ تلقى الأسعار الدعم من تخفيضات للإنتاج وتفاؤل بشأن تعافي الطلب بقيادة الصين وفقا لما أفاد به محللون.

ويمضي خام غرب تكساس الوسيط على مسار الصعود بنسبة 76 بالمئة في ماي، وهو أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق، بينما ربح برنت 38 بالمئة وهو أقوى ارتفاع شهري منذ مارس 1999.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة الأسبوع الماضي فيما ظل الطلب على الوقود فاترا حتى في الوقت الذي بدأت فيه عدة ولايات في رفع القيود على السفر كانت قد فرضت لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وتتجه الأنظار الأسبوع الجاري نحو التركيز على محادثات بشأن تخفيضات الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الأسبوع الثاني من يونيو .

ومن المتوقع عقد اجتماع جديد عن بعد لمنظمة أوبك وشركائها في 10 يونيو لمتابعة التطورات في سوق النفط وتأثير هذا التراجع و كيفية التصدي له.