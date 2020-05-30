استشهاد شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة

استشهد صباح اليوم السبت، شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

و ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اطلقت النار على شاب (30 عاما) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في مؤسسة البكرية- الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف على الأرض ومنعت الاقتراب منه، حتى وفاته.

وأغلقت قوات الاحتلال الأبواب الرئيسية المؤدية الى البلدة القديمة من القدس المحتلة، كما اقتحمت منزل القتيل في حي وادي الجوز.