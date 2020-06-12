كورونا: الأطباء يشرحون القواعد الواجب احترامها في حال استئناف الأندية للبطولة كرة السلة

ناقش الطبيب الفدرالي مراد حمداوي وطبيب المنتخب الوطني أكابر، طارق بوسعيد خلال جلسة جرت يوم الخميس على المباشر على موقع يوتيب المبادئ والتوجيهات الواجب احترامها في حال استئناف الأندية للبطولة الوطنية لكرة السلة.

وبالمناسبة قال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة رابح بوعريفي : ''أن الطبيبان أوضحا خلال تدخلهما الإجراءات الصحية التي يتعين مراعاتها في حالة استئناف الأنشطة الرياضية، المعلقة بسبب وباء فيروس كورونا الجديد.

وأضاف المسؤول الأول عن الهيئة الفدرالية: ''سيتم إرسال بروتوكول صحي قريبا إلى وزارة الشباب والرياضة للمصادقة عليه.ومن هناك سيتم توجيه الأندية لاستئناف أنشطتها".

واستبعد بوعريفي عودة المنافسة بعد رفع الحجر الصحي نظرا ''للوضعية الصحية الحالية'' وكذلك ''لتقارير الأطباء''.

16 ناديا من أصل 20 من القسم الممتاز أبدت رغبتها في إلغاء المنافسة

وأبدت أغلبية أندية (16 ناديا من أصل 20) القسم الممتاز - رجال لكرة السلة- للمجموعتين، رغبتها في إلغاء المنافسة، المعلقة منذ شهر مارس الماضي، بسبب وباء كورونا فيروس.

وأوضح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة رابح بوعريفي في تصريح له يوم الثلاثاء، قائلا : " طلبنا من أندية النخبة بإعطائنا رأيها بخصوص مصير الموسم الرياضي الحالي وقد أبدى 16 ناديا من أصل 20 ، من القسم الممتاز رفضهم استئناف البطولة لان الوضعية الصحية لا تسمح بذلك''.

ويستبعدُ رئيس الاتحادية - في حالة الإعلان عن سنة بيضاء- ، فكرة تعيين بطل هذا الموسم ، مشيرا الى أن المكتب الفدرالي الحالي ، سيدرس جيدا هذا الموضوع .

للتذكير كانت البطولة الوطنية لكرة السلة، توقفت منذ 13 مارس الماضي، عقب قرار السلطات العمومية بتعليق كل النشاطات الرياضية وغلق المنشآت الرياضية.