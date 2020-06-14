بن بوزيد يتحادث مع ممثلي منظومة الامم المتحدة و منظمة الصحة العالمية

تحادث وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد مع المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة السيد اريك أوفيرفست و ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر الدكتور بلا فرانسوا نغيسون حسبما اشار اليه بيان للوزارة يوم الأحد.

وخلال هذا اللقاء، عرض السيد بن بوزيد الوضع الوبائي لكوفيد-19 في الجزائر و في العالم كما قدم عرضا حول الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي تم تنصيبها أمس السبت والمكلفة بـ "وضع منظومة صحية متطورة تمنح علاجا نوعيا" حسب ذات البيان.

وحسب المصدر نفسه، اشاد السيد أوفيرفست خلال هذه المقابلة بالسلطات الصحية و مهنيي قطاع الصحة نظير كل الجهود التي يبذلونها و التي سمحت ب "التحكم في الوضع " الوبائي .

بهذه المناسبة، أعرب السيد أوفيرفست عن "استعداد مختلف أجهزة منظمة الامم المتحدة في الجزائر لمرافقة الدولة الجزائرية في مساعيها من أجل اقتناء التجهيزات و الخدمات"، مذكرا بأهمية تسجيل الجزائر في التحقيق "ميكس 6" الذي يعتبر "مصدر هام للمعلومات و المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية و الصحية التي من شأنها توجيه تنمية البلدان".