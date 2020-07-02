أسعار النفط تتحسن بفضل تراجع مخزونات الخام الأمريكي

تحسنت أسعار النفط هذا الخميس وعوضت خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة إذ فاق أثر الانخفاض الحاد في مخزونات الخام القلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتجدد إجراءات عزل عام في كاليفورنيا والتي قد تعطل تعافي الطلب على الوقود.

و زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا بما يوازي 0.6 بالمائة إلى 40.07 دولارا للبرميل لتضاف الزيادة إلى ارتفاع نسبته 1.4 بالمائة سجل يوم الأربعاء.

و صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا بما يوازي 0.6 بالمائة إلى 42.28 دولارا للبرميل إثر صعود بلغ 1.8 بالمائة في الجلسة السابقة.

و أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.2 ملايين برميل من مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين مع تعزيز شركات التكرير لإنتاجها وتراجع الواردات.