الفريق السعيد شنقريحة يعتبر استرجاع رفات شهداء المقاومة بمثابة استكمال لمقومات السيادة الوطنية

نوه الفريق السعيد شنقريحة ،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة ،بالجهود التي بذلت من أجل استرجاع رفات شهداء المقاومة، معتبرا هذا اليوم المميز هو بمثابة استكمال لمقومات السيادة الوطنية.

وجاء في كلمة الفريق شنقريحة لدى استقبال جماجم لشهداء المقاومات الشعبية: " لقد قضى هؤلاء الأبطال، أكثر من قرن ونصف قرن في غياهب الاستعمار ظلما وعدوانا، وكانوا محل ابتزاز و مساومة من لوبيات بقايا الاستعمار، دعاة العنصرية، الى أن تحقق هذا اليوم المميز الذي نستكمل به مقومات سيادتنا ويفرح به الشهداء الأبرار، في هذا المقام العظيم".

ونوه في هذا المقام بـ "الجهود المخلصة المضنية التي بذلها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حتى نصل الى هذه النتيجة الملموسة والحاسمة"، ليضيف: "فله كل العرفان والتقدير والشكر من كل الشعب الجزائري وجزاؤه عند الله خير وأفضل".

كما أشاد بجهود كل الخيرين الذين عملوا في صمت وإصرار وصبر ليعود هؤلاء الأبطال إلى أرضهم أرض أجدادهم وأرض أحفادهم جيلا بعد جيل، يذكرون سيرتهم العطرة وقيمهم السامية ونضالهم المستميت في سبيل العزة الوطن ووحدة سيادته وقدموا التضحيات الكبرى وكانوا من الذين قال الله سبحانه وتعالى :" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

كما نوه في هذا السياق ، الفريق شنقريحة بمآثر هؤلاء الشهداء الذين- كما قال -"كابدوا بطش الاستعمار وغطرسته ولكن إيمانهم بوطنهم والاستعداد والاستشهاد من أجل استرجاع سيادته جعلهم إحياء أبد الدهر ونبراسا يضيئ طريق الأجيال وقوافل الشهداء".

وقال كذلك: "حري بنا اليوم أن نستلهم الدروس والعبر من هؤلاء الأبطال و تضحياتهم الجليلة و نجدد لهم العهد و الوعد لان نظل أوفياء لتضحياتهم و آمالهم و الأهداف السامية التي وضعوها نصب أعينهم، تحرير الوطن والحفاظ عليه سيدا مستقرا موحدا أمنا مزدهرا بين الأمم".

و ذكر بالمناسبة بقرار رئيس الجمهورية اعتماد يوم "8 ماي" يوما وطنيا للذاكرة "في إطار- كما قال- الاهتمام بالتاريخ الوطني"، معتبرا استرجاع الرفات والجماجم لأبطال المقاومة "عربون وفاء وثمرة جهود وتعهد التزم به السيد رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد في فيفري الماضي" و "ها هو - حسبه- يتحقق في غمزة الاحتفال بالعيد الــــ58 للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية".

