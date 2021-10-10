الفريق شنقريحة يحل ببلغراد لحضور فعاليات المعرض الدولي للأسلحة "Partner-2021"

حل الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, مساء اليوم الأحد, بمطار العاصمة الصربية بلغراد على رأس وفد عسكري, لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة "Partner-2021", حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته, أنه "ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, وتلبية للدعوة التي وجهها له رئيس جمهورية صربيا, أليكساندر فويتشيتش, لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة Partner-2021, حل الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مساء هذا اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021, بمطار العاصمة الصربية بلغراد على رأس وفد عسكري".

وأضاف البيان, أنه "كان في استقبال الفريق شنقريحة, وزير الدفاع الصربي, نيبويسا ستيفانوفيتش, مرفوقا بعدد من ضباط القوات المسلحة الصربية وسعادة سفير الجزائر ببلغراد".