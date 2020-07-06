رحيل الملحن الإيطالي إنيو موريكوني مؤلف موسيقى فيلم "معركة الجزائر"

06/07/2020 - 16:44

توفي هذا الاثنين في روما الملحن الإيطالي الشهير  إنيو موريكوني Ennio Morricone عن عمر ناهز 91 عاماي تاركا وراءه سجلا حافلا في تأليف الموسيقى  التصويرية لمئات الافلام من بينها "معركة الجزائر"، كما أفادت وسائل إعلام  ايطالية.

ولقد اكتسب المايسترو الإيطالي شهرة عالمية بفضل الموسيقى التي لحنها لأفلام  سينمائية بارزة منها الفيلم التاريخي "معركة الجزائر" (1966) للمخرج الايطالي  جيلو بونتيكورفو الى جانب أفلام "الويسترن سباغيتي" للمخرج سيرجيو ليوني في  ستينات القرن الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن إنيو موريكوني ألّف أكثر من 500 لحن لأفلام سينمائية،  منها ما أصبح أسطورياً كموسيقى فيلم "The Good,the Bad and the Ugly".

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ثقافة وفنون

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