وزير التربية يكشف عن تنظيم جلسات محلية لإعادة النظر في المناهج التربوية

كشف وزير التربية، محمد واجعوط، عن تنظيم جلسات محلية وجهوية وذلك تحضيرا للجلسات الوطنية لإعادة النظر في المناهج التربوية.

وأضاف الوزير، في تصريح له للقناة الأولى، أن وزارة التربية الوطنية وزعت على الفاعلين والشركاء الاجتماعين وكذا أصحاب الاختصاص وثيقة من أجل تشخيص المنظومة التربوية ،والوقوف على ما هو إيجابي وما يحتاج إلى تحسين.

وصرح وزير التربية الوطنية على هامش إحتفالية بمناسبة الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب، أن توزيع هذه الوثيقة يشمل "الشركاء الاجتماعين ،الأساتذة وأصحاب الاختصاص ،وكذلك ممثلي أولياء التلاميذ".

كما أكد واجعوط أن مسودة تشخيص المنظومة التربوية " ستنبثق منه رؤية جديدة مجددة لما ستكون عليه المنظمة التربوية ،سوء ستعلق الأمر بالمناهج أو بالبرامج ، ومحتويات الكتب "وأضاف وزير التربية أن كل هذه الإجراءات والمشاورات تأتي من أجل " تحسين وجعل المنظمة التربوية ترقى إلى ما نصبوا إليه ،وستكون هنالك جلسات على مستوى المحلي ثم على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني أيضا".