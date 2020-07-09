الرئيس تبون يعين اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة

09/07/2020 - 13:44

عين رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات  المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, هذا الخميس اللواء عمر  تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للمرحوم اللواء حسان علايمية,  حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "عين اليوم رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة,  وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش  الوطني الشعبي, اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا  للمرحوم اللواء حسان علايمية طيب الله ثراه".

كما "وقع رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني,  مرسوما يتضمن إنهاء مهام اللواء عمر تلمساني بصفته رئيسا لأركان القوات البرية  للجيش الوطني الشعبي".

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الجزائر

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