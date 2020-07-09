برج بوعريريج : معمّر عمره 107 سنوات يغادر المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا

غادر اليوم الخميس معمر تجاوز عمره الــ107 سنوات المؤسسة العمومية الاستشفائية ببلدية برج غدير (برج بوعريريج) بعد تعافيه من فيروس كورونا، حسب ما علم من المديرية المحلية للصحة و السكان.

وأوضح ذات المصدر ، بأن المعمر المتعافي (من مواليد 1913) و القاطن بمدينة برج بوعريريج " تمّ تحويله إلى مستشفى برج غدير في 30 يونيو المنصرم للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا إثر التهاب رئوي حاد حيث جاءت نتائج التحاليل التي خضع لها و الخاصة بكوفيد-19 إيجابية."

وأضاف ذات المصدر بأنه ، "تم عزل المريض وتقديم الرعاية الطبية له مع إجراء الفحوص اللازمة بشكل دوري إلى حين أثبتت نتائج التحاليل بعد ذلك سلبية حمله للفيروس حيث تم السماح له بمغادرة المستشفى اليوم الخميس وسط فرحة كبيرة لأفراد عائلته الكبيرة مع وضعه تحت الملاحظة وفقا لبرنامج العزل المنزلي."