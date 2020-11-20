برج بوعريريج : توقيف 4 أشخاص مشتبه في تورطهم إضرام النار بغابة بومرقد

تمكنت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج من توقيف أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم إضرام النار بغابة بومرقد بالمخرج الشرقي لعاصمة ولاية برج بوعريريج، حسب ما علم اليوم الجمعة من خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي.

و أوضح ذات المصدر بأن هؤلاء الأشخاص مقيمون ببرج بوعريريج و تتراوح أعمارهم بين 18 و 38 سنة.

و استنادا لذات المصدر تعود حيثيات هذه القضية إلى تلقي مصالح الأمن لاتصال هاتفي من قبل محافظة الغابات بالولاية بخصوص الاشتباه في اندلاع نيران بفعل فاعل على مستوى غابة بومرقد.

و أضاف بأن مصالح الأمن سارعت بالتوجه إلى عين المكان حيث تم توقيف أحد المشتبه فيهم و البالغ من العمر 38 سنة داخل محيط الغابة مفيدا بأنه بعد التحقيق معه تم التوصل إلى شركائه الثلاثة الذين تم توقيفهم فيما لا يزال شخص خامس مشتبه فيه في حالة فرار.

و أشار ذات المصدر إلى أنه تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن جرم "وضع النار عمدا في منطقة غابية" قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية التي أصدرت أمرا بإيداعهم رهن الحبس.