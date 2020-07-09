كوفيد -19 : حجر منزلي جزئي على 10 بلديات بتيبازة من الساعة 13 زوالا إلى 5 صباحا ابتداء من هذا الجمعة

تم فرض حجر منزلي جزئي على 10 بلديات بولاية تيبازة من الساعة الـــ13 زوالا إلى غاية الخامسة صباحا لمدة 10 أيام ابتداء من يوم غد الجمعة و هذا في إطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولاية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأوضح نفس المصدر أن هذا الإجراء يشمل بلديات: تيبازة، الناظور، عين تاقورايت، القليعة، حطاطبة، مراد، حجوط، خميستي، بورقيقة و بوسماعيل.

و أضاف البيان أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى هذه البلديات "التوقيف التام" لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين و السيارات.