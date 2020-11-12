كوفيد -19 : وزارة الصحة تنفي وجود أي اكتظاظ على مستوى مستشفيات العاصمة

نفى المدير العام للمصالح الصحية واصلاح المستشفيات بوزارة الصحة ، السيد الياس رحال ، اليوم الخميس ، وجود أي اكتظاظ على مستوى مستشفيات العاصمة .

وبالمقابل من ذلك ، اكد ذات المصدر ، في تصريح للقناة الاولى للاذاعة الجزائرية ، توفر 807 سرير شاغر بمصالح كوفيد -19 الى غاية يوم امس .

واوضح السيد رحال بشأن :" خلفية تخصيص خيم للمصابين بفيروس كورونا بمستشفى بئر طرارية بالعاصمة أن الاشكال تنظيمي لاغير ".

وفي ذات السياق اكد ذات المصدر توفر الاوكسجين بكل مستشفيات البلاد واوضح ان 10 في المئة من المرضى فقط ممن يحتاجون هذه الاجهزة . واضاف قائلا أن كل الولايات مأخوذة بعين الاعتبار وبكل جدية خاصة وان لدينا كما قلت سابقا ان بحزوزتنا 807 مكان شاغر فمن المستحيل ان نقول لاي مصاب بالفيروس ليس لدينا اسرة انعاش بل على العكس من ذلك جوابنا له يكون في هذا الحال سنتكفل بك كلية .

المصدر الاذاعة الجزائرية